基努李維日前上節目宣傳《捍衛任務4》被狗狗們包圍。（翻攝自YouTube）

58歲好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves）主演《捍衛任務4》（John Wick： Chapter 4）昨（22日）搶先全球在台上映，169分鐘幾乎不間斷的打鬥場景，爽度破表，首日便空降全台票房冠軍，票房賣破1280萬，不僅市占率高達72.2％，更超越前集《捍衛任務3》首日1137萬的票房紀錄。

《捍衛任務4》在歐美及亞洲多國因超猛的動作場面被判定為輔導級電影（英國：輔15、法國：輔12、加拿大：14A、澳洲：輔15、義大利：6＋、阿拉伯聯合大公國：輔15），台灣則被判定為限制級電影，因此上映首日也刷新歷史，創台灣影史非假日上映的限制級電影開片票房新高紀錄。 電影的好口碑在上映後短時間發酵，於3月22日單日Google搜尋聲量就超過5萬多筆，衝上熱搜第2名。

提到《捍衛任務》系列，當然就不能少了小狗這個重要元素，這回則將小狗和劇情發展做了完美結合，片中「追跡者」的得力助手比利時牧羊犬，在協助追擊約翰維克的同時，又將與其他殺手掀起腥風血雨的對戰。為拍攝本集，劇組總共出動了5隻狗演員，並根據不同的特技場面和演出需要進行輪替。

然而，想要這群狗演員乖乖聽從導演指示演出，除了訓練員的指令之外，所有特技人員還必須與狗狗們培養起好感情，不僅每小時輪班陪這5隻狗演員玩耍，前後共花了5個月的時間加深彼此的默契。導演查德史塔赫斯基還透露，除了彩排和正式演出的時間外，所有特技人員都會全天候陪在狗狗身邊

而基努李維上美國知名脫口秀節目《吉米法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）宣傳《捍衛任務4》時，節目派出狗狗群出動，只要答對題目就可以得到一隻狗狗，答錯就由對手獲得一隻狗狗，最後基努李維被狗狗們淹沒，而基努李維也非常享受的被狗狗們包圍，幸福感破表。

《捍衛任務4》IMAX、MX4D、杜比影院版本現正熱映中。