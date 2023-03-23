北市內湖區23日下午3時許發生現金搶案，一名謝姓女子先在南港區的銀行提領500萬元現金，再前往內湖區的銀行提領195萬元，步出銀行之際遭到守候的嫌犯持辣椒水攻擊，劫走其中500萬元。據了解，謝女在南港區領錢時，行員因謝女提領鉅款，曾詢問是否需要請警方協助護款，但謝女婉拒並稱自己會處理，未料前往下間銀行領錢時就遇上搶劫。

回顧案情，謝姓女子23日下午先前往南港區三重路國泰世華銀行提領500萬元後，又到內湖區提領195萬元，當謝女正要坐車離去時，守候在旁的歹徒下車並打開謝女的座車噴灑辣椒水，搶走500萬元後逃逸。

據了解，謝女在南港區的國泰世華銀行提領500萬現金時，因提領金額巨大，行員曾依規定詢問謝女提款用途以及是否需要警方協助護款，但謝女不願回應，並稱不需要驚動警察，自己會處理便婉拒，未料前往下間銀行領錢之際，就遇上搶劫。

瑞芳分局下午接獲通報，表示台北市內湖區第一銀行新湖分行外遭搶，劫匪駕駛自小客車往基隆、瑞芳方向行駛。下午4時4分左右，瑞芳分局雙溪所副所長蔡銘良、警員俞憫苓在台2丙線基福公路19公里處，攔獲劫匪駕駛的自小客車。並將車上4名嫌犯當場逮捕。

瑞芳分局表示，駕駛為26歲的陳姓嫌犯，另外車上還載著21歲的黃嫌、21歲的邱嫌及25歲的莊嫌。警方並在車上起獲一瓶辣椒水及現金新臺幣500萬。現由瑞芳分局進一步調查中。