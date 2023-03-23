新北市萬里區野柳漁港外海發生火燒船事件，海巡艦艇前往滅火中，1船長2船員全被獲救無須送醫。（黃敬文翻攝）

今(23)日下午4時45分，新北市萬里區野柳漁港外海約5公里發生一起火燒船意外，漁船不明原因起火，冒出大量濃煙，海巡艦艇前往滅火中，船上1名船長2名印尼籍船員全被救起上岸，無須送醫，漁船詳細起火原因有待進一步調查釐清。

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