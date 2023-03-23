野柳漁港外海驚見火燒船「大量黑煙竄天」 海巡艦艇急滅火 18:182023/03/23 中時新聞網 李啟箖 、中時、 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市萬里區野柳漁港外海發生火燒船事件，海巡艦艇前往滅火中，1船長2船員全被獲救無須送醫。（翻攝自影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市萬里區野柳漁港外海發生火燒船事件，海巡艦艇前往滅火中，1船長2船員全被獲救無須送醫。（黃敬文翻攝） 訂閱影音： 中時新聞網 今(23)日下午4時45分，新北市萬里區野柳漁港外海約5公里發生一起火燒船意外，漁船不明原因起火，冒出大量濃煙，海巡艦艇前往滅火中，船上1名船長2名印尼籍船員全被救起上岸，無須送醫，漁船詳細起火原因有待進一步調查釐清。 台東垃圾場難滅火 民眾怨嘆惡臭 新竹可疑漁船藏250箱「黑色包裹」 劃開驚見市值8百萬走私物 台東垃圾場失火 煙塵瀰漫臭翻居民 #野柳漁港 #火燒船 #海巡艦艇 #滅火 #漁船 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台漁船石垣島海域翻覆！尋獲1人遺體 6人下落不明 08:002023/03/06 國際 昇豐128號漁船公海失聯 台南艦搜尋未果返航 17:502023/03/13 社會 新長發88號漁船翻覆 漁業署：死者身份待釐清 12:182023/03/06 社會 好市多上架「露營神器」只要半價！內行曝缺點全場滅火 19:152023/03/21 生活 金門籍漁船大伯島淺礁故障 1船2人遭陸海警帶回調查後放回 17:512023/03/15 社會 台籍漁船石垣島海域翻覆 「7人下落不明」海巡艦持續搜救 10:172023/03/06 社會 學生妹開價2千援交包全套 26歲男興奮買單因1事滅火報警 07:512023/03/21 社會 台籍漁船釣魚台海域翻覆 傳日方在船艙內找到一具遺體 12:132023/03/06 社會 台北港外海貨輪大火12船員棄船海漂 空勤海巡協力全救起 09:012023/03/03 社會 中油三接外推2期補償加碼 漁民不埋單 04:102023/03/18 生活新聞 馬祖士兵留字沒肉吃 未受處分休假中 04:102023/03/20 政治要聞 漁業署證實高雄籍漁船「聯昇發」翻覆 16人生死未卜 20:322023/02/26 生活 虛驚一場！情侶吵架拿滅火器狂噴 鄰居嚇逃：失火了 16:592023/03/22 社會 翻覆漁船台籍船長找到了！船東派出潛水員出發搜索 14:212023/03/07 社會 印尼油庫爆炸釀17死51傷 撤離千人 04:102023/03/05 焦點新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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