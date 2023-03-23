2023年3月23日下午2點，在台北市內湖區內湖路的記者會現場，foodpanda營運總監秦宇把西裝忘在大安區敦化南路的辦公室裡；在記者會開始前，秦宇打開foodpanda即時快遞平台pandago的應用程式，在新增的C2C服務頁面輸入記者會所在地址，再輸入公司地址，大約17分鐘後，一個不知已被當成「測驗」對象的foodpanda外送員就到達記者會現場。因為不是事先安排好的「演員」，外送員看到現場有一大堆攝影機，竟然猶豫了半天不敢進來。

疫情催熟外送市場，foodpanda即時快遞平台pandago新增C2C服務。（品觀點提供）

透過這場未經演練的現場測試，foodpanda正式宣告，2021年推出的即時快遞平台pandago除了原有的B2C服務外，即日起又增加C2C服務。

與原先foodpanda的外送服務不同，pandago的C2C服務，快遞的物品不限食品，例如秦宇丟在公司西裝，而且不涉支付服務，消費者也不需要事先儲值，pandago只收取快遞費用。

但如此一來，pandago的C2C服務是否會搶走原來foodpanda的業務？因為foodpanda的上架店家，必須支付一定費用和遵守相關規定，但pandago的C2C店家卻不用。

答案是：不會。像老字號的中山水果店雖然不是foodpanda的上架店家，卻使用pandago來快遞它的水果產品，對它來說，使用pandago，並不會影響自己既有的銷售通路，反而能提升配送效率。

有人認為，隨著疫情趨緩，外送平台的「疫情紅利」消失，但情況並非如此，經過三年疫情的洗禮，消費者早就習慣外送服務，foodpanda乘風而起，增加新的服務項目，反而加速公司的業務發展。

秦宇指出，pandago的B2C訂單去年成長超過300%，合作店家也增加3倍，今年再增加C2C業務後，明年訂單量可望突破300萬張。

但這只是台灣整個快物流大餅中的一小塊，根據經濟部及獨立機構的調查，台灣快物流市場一年的訂單量是5千萬張，其中，4千萬張是B2C，1千萬張是C2C。

對於foodpanda來說，雖然台灣已經是該公司亞太區的最大市場，但未來的發展空間還是非常巨大。

pandago即日起開始的C2C服務，將先在六都及新竹實施，年底前則擴及到全台灣。

在搶佔台灣快物流市場時，pandago相較其他業者有三大優勢，首先是訂單媒合時間最快，每單平均媒合時間只要5分鐘；其次是操作最方便，一個應用程式就搞定所有服務；第三，單件計費，不需事先儲值，下單後刷卡即完成叫件，且24小時都能送，更可即時追踪包裹運送狀態。

pandago為推廣C2C服務，即日起到4月30日止，凡使用pandago服務，只要輸入優惠碼「送啦」，就能享受5折優惠。