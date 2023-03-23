全民普發新台幣6000元，為協助民眾領取，高雄市政府在各區公所及48處戶政事務所，設置全民普發現金諮詢服務櫃檯，可代民眾上網登記及提供諮詢。

高雄市長陳其邁23日到區公所視察全民普發現金諮詢服務櫃檯，並表示針對相關網路詐騙，已要求警政單位嚴辦速辦，全力查察。

普發6000元高雄公所可登記諮詢 陳其邁：網路詐騙將嚴辦速辦

陳其邁表示，在區公所及戶政事務所提供代為登記及諮詢服務，希望讓市民及長輩領取更便利。陳其邁指出，在地里長、鄰長也有協助社區里民領取及諮詢，里長、區公所、戶政事務所等單位都會全力協助；網路登記很方便，希望6000元能很快到市民手中。

陳其邁說，有要求警察局在這一段期間，假如有涉及到一些網路詐騙的部分，要嚴辦速辦，防止類似這種詐騙的手法發生，他也特別提醒市民朋友，要特別注意一些不明訊息、不明網站的部分，警察局等治安機關也會全力來查察。

全民普發現金6000元，高市各區公所、戶政事務所提供服務諮詢櫃台，市民朋友自3／22（三）起，可於上班時間攜帶身分證、健保卡、金融機構帳號，3／22－3／26期間按照身分證／居留證字號尾數分流登記，後續採不分流持續開放登記，歡迎民眾前往登記、諮詢，或上網進入：https://6000.gov.tw 辦理。