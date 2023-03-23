巫建和（右）和飾演母親的范瑞君在《阿波羅男孩》有許多動人的對手戲。（公視台語台提供）

曾兩度拿下金鐘獎的巫建和在公視台語台《阿波羅男孩》中飾演自閉症患者，他坦言演出該角相當不易，幾乎每場戲都是挑戰，「尤其這次演出的說話方式和肢體非常緊繃，回到家都非常非常累，不會比從前當運動員還要輕鬆。」

這部電視電影赤裸呈現自閉症患者的家庭狀況，從妹妹（陳妤飾）的視角看見手足間的衝突，以及親子關係的緊繃及疏遠，但在母親（范瑞君飾演）生重病後，一切產生意想不到的轉變，全片對家人之間的情感描寫相當細膩動人。而這群飾演家人的演員們無論戲裡戲外都像一家人，巫建和表示和范瑞君、陳妤雖都是首次合作，自認慢熟的他卻從讀本開始就和她們意外的契合，「不知道為什麼大家聚在一起時都非常自在，我們也經常在私下聊家人，聊感觸，真的就像家人一樣。」

《阿波羅男孩》主角因患有自閉症，不擅於和別人溝通，總是沉浸在自己單純美好的小宇宙中，巫建和為此做足前置功課，並且不斷和導演討論和讀本，「自閉症表現的形式有非常多種，從拍攝道具照到定服裝時，我一直不斷從工作中練習、嘗試，並且和導演找到一個我們想要表現的方式。」演出時最難的是「維持一種狀態」，「不管是放飯或是空場時都不能鬆懈，一邊要消化艱深的台詞，一方面要不斷想像和修正自己的表演，如果一個閃神都會非常明顯。」

巫建和也提到台詞的困難度，因為「阿波羅男孩」的日常幾乎都繞著天文專有名詞打轉，加上全片以台語發音，「只能不斷地苦練再苦練，連做夢都在講：水星，金星，地球.....。所有的咬字和發聲都比生活用語更加困難，還要搭配著不同的情緒。」巫建和格外感謝在片中飾演阿姨的黃舒湄，黃舒湄同時也是該片台語指導，從前期準備到拍攝都一直陪著演員們練習台語，「她把劇本的台詞消化成角色能說的，非常謝謝她。」

《阿波羅男孩》改編自故事工廠舞台劇《星空男孩》，由葉天倫執導，巫建和、陳妤、范瑞君、李冠毅、黃舒湄、徐灝翔等人共同主演，去年被選為高雄電影節閉幕片之一，不少觀眾看完淚灑影廳，直呼劇情感人又暖心，4月1日晚上9點在公視台語台播出、同步在公視台語台官方YouTube頻道網路直播，並且上架於《公視＋》OTT線上影音平台限時觀賞7天。