鳥類經常把電線杆上當成築巢地點。（台電公司提供／程炳璋台南傳真）

鳥類築巢的材料也可能是鐵絲，若放在電線開關附近，就容易引發斷電。（台電公司提供／程炳璋台南傳真）

天氣漸暖迎來鳥類築巢高峰，台電電線杆設備常見被當成築巢地點，導致供電中斷事件，台電台南區處光在今年首季3個月，已移除178個鳥巢，維持線路供電穩定。

鳥類築巢時，若在電線開關平台附近放置有鐵絲或金屬線，很可能造成導電引發電器故障，進而發生斷電事故。台電人員每年都超前布署，在鳥類正要築巢的季節加強巡視，發現鳥窩就趕快移除。

春季是鳥類築巢高峰，過去曾有鳥類碰觸線路導致停電事故，台電人員為確保供電穩定，必須維持線路淨空，今年前3個月巡視郊區與近海服務區，移除178處鳥巢，若清除前發現巢穴內有雛鳥或鳥蛋，會將鳥巢移到安全位置，或代為照顧雛鳥長大再野放。

台電台南區處曾將掉落巢外的斑鳩幼鳥帶回照顧，輪值人員協助餵養，待其長大後野放的示範案例，絕不會為了保障線路淨空忽略生態保育。

台電人員清除鳥巢後，會在原桿上加裝驅鳥器和防鳥踏刺，避免鳥類再次築巢或棲息。台南區處同時加強線路防護，提升絕緣強度，保障線路的穩定運作。

台電台南區處處長黃明舜表示，未來將繼續加強對供電設備和線路的檢查和維護，針對有鳥類築巢的足跡建檔，增加巡視頻率，精進防鳥措施，維護用戶的用電權益。