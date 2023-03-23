2024年總統大選將於明年1月投票，民進黨確定提名副總統賴清德出馬，國民黨則將徵召最強的人選。根據《ETtoday民調雲》最新的「10大政治領袖調查」，賴清德與國民黨籍新北市長侯友宜並列第一；第三名為高雄市長陳其邁；台中市長盧秀燕排名由前次第六上升至第四名。

根據《ETtoday民調雲》最新的民調顯示，有71.9%的民眾認為賴清德最有潛力成為新一代政治領袖，侯友宜則獲71.8%，兩人差距僅0.1個百分點，在誤差範圍內，故皆視為第一名；第三名為高雄市長陳其邁；台中市長盧秀燕排名第四；民眾黨主席柯文哲排名第五。第六到第十名的排名依序為台北市長蔣萬安、鴻海創辦人郭台銘、行政院副院長鄭文燦、行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍。

賴清德看好度為71.9％、個人魅力為4.22、個人操守4.13、領導能力4.12、國際視野4.02、財經專業3.65；侯友宜看好度為71.8％、個人魅力為4.20、個人操守4.30、領導能力4.24、國際視野3.65、財經專業3.47。

賴清德的看好度排名和2022年11月的第二名相較，提升一名。曾擔任民進黨代理主席穩固大局的高雄市長陳其邁，則由前次排名第七名躍升至第三名。而盧秀燕則首度進入前五名，排名由前次第六上升至第四名。

該民調是由《ETtoday民調雲》3月14日至3月16日進行調查，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象。回收有效樣本數為1115份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.93%。