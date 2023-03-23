前總統馬英九將赴陸參訪，對於外界質疑大陸對馬英九的稱謂不該只用「馬先生」，陸委會副主委詹志宏23日表示，稱謂是由雙方事前商定，馬辦應跟對方商量和爭取。（朱紹聖攝）

前總統馬英九將以祭祖和青年交流的目的赴陸參訪，對於外界質疑大陸對馬英九的稱謂不該只用「馬先生」，陸委會副主委詹志宏23日表示，稱謂是由雙方事前商定，馬辦應跟對方商量和爭取，並提醒此行應該把台灣多數民眾的想法及對兩岸關係的看法轉達給對岸。

詹志宏在例行記者會上表示，馬前總統到大陸祭祖，以及帶領一些學生去參訪交流，總統府已表示尊重行程安排，也願意提供必要的安全協助。針對馬前總統是否刻意選擇這時間點出訪，他認為應該是由馬前總統的辦公室說明。

詹志宏指出，至於稱謂問題，我想對兩岸互動有一點了解的人都知道這是要雙方事前商定的。各位可能也記得2015年11月，馬前總統在新加坡跟中華人民共和國的國家主席習近平曾經見面，那時雙方也都討論過，有確認彼此之間如何稱呼對方，包括名牌等，這是國際間的慣例。

詹志宏話鋒一轉地說，但是我們注意到，國人對包括稱謂及此行應該注意的事情有很多的提醒。我們也認為，馬總統是當年台灣人民一票一票投出來的中華民國總統，即使現在卸任了，目前國家還是給他相當的禮遇。我國卸任總統到中國大陸訪問，這是一個受到各界矚目的事情，因此他的一言一行自然會洞見觀瞻。

詹志宏強調，因此，各界才會一再提醒馬前總統一行，應該要考量到我們整個社會對他們的期待，能否把台灣多數民眾的想法及對兩岸關係的看法，以及我們維護主權和自由民主制度的決心來轉達給對方。而至於稱謂問題，應該要由他們辦公室去跟對方商量和爭取。