海巡艦隊人員23日琉球區漁會解說台菲海域勤務部署規畫情形，總幹事蔡寶興提出「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

第8次台日漁業委員會日前在東京舉行，但日方仍不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」與我方協商，琉球區漁會總幹事蔡寶興怒批，該問題已被日方漠視10年，政府應該要硬起來護漁、保護漁民權益，不要再讓台灣漁民於這重疊海域被驅趕。

蔡寶興指出，八重山以南海域的資源很豐富，很重要的魚場，台灣漁船時常出入該海域捕鮪魚、旗魚、鬼頭刀，但因該海域是重疊海域，若《台日漁業協議》沒有達成作業規則協議取得共識，台灣漁民的權益會嚴重受損。

蔡寶興怒訴，這個議題已經談了10年，但日方一直忽視，直到今年的台日漁業委員會仍不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」進行討論，雙方還是沒有達成作業規則協議，希望蔡政府切勿漠視漁民權益。

蔡寶興說，這次會議台日雙方僅針對《台日漁業協議》適用海域的漁船作業規則、自動船舶辨識系統及船主責任險等議題討論，台灣另就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題，向日方重申立場，但台日漁業委員會無具體協議。

他說，外交部新聞稿粉飾太平，主要原因是日本不願與我方針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」協商，所以今年沒有作業規則，也就是說回到2013年前未簽訂《台日漁業協議》的情形。

他說，今年台灣漁船還是會到八重山以南及沖之鳥海域作業，希望政府硬起來確實護漁、保護漁民權益，台灣漁民在重疊海域竟經常遭日方驅趕，八重山以南海域屬台日雙方200海浬經濟海域重疊區，台灣漁民有在該重疊海域作業的權利，過去一直是我漁船主要作業海域，漁期大概有40、50艘漁船在此作業。

他說，諷刺的是台日簽署漁業協議前，台灣漁民因該處屬於重疊經濟海域還可以去作業，簽署之後因未納入協商範圍，漁民去了反而被日本騷擾、驅逐。他強調，琉球區漁會感謝海巡人員在台菲海域護漁的辛勞，希望台日重疊海域未協商的八重山以南海域要比照台菲護魚的強度。