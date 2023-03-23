斗六市新虎尾溪長安橋下面的雜木林今天下午5點多突然起火， 延燒速度快，黑煙瀰漫， 起火時間剛好日落， 懸日在濃煙中若隱若現， 不少民眾拍照。
雲林縣消防局獲報， 先派一輛消防水車前往撲滅， 不過近日因為天乾物燥， 雜木林不斷延燒， 速度比消防人員撲滅速度很多， 消防局加派消防車前往灌救。
這起火災發生在河岸旁， 左周邊還有提堤防當防火牆 ，雖然不太會危及周遭生命財產安全， 但是雜木燃燒的灰燼四處飄， 引起民眾關注追尋起火點， 順便拍奇特的懸日照。
斗六市新虎尾溪長安橋下面的雜木林今天下午5點多突然起火， 延燒速度快，黑煙瀰漫， 起火時間剛好日落， 懸日在濃煙中若隱若現， 不少民眾拍照。
雲林縣消防局獲報， 先派一輛消防水車前往撲滅， 不過近日因為天乾物燥， 雜木林不斷延燒， 速度比消防人員撲滅速度很多， 消防局加派消防車前往灌救。
這起火災發生在河岸旁， 左周邊還有提堤防當防火牆 ，雖然不太會危及周遭生命財產安全， 但是雜木燃燒的灰燼四處飄， 引起民眾關注追尋起火點， 順便拍奇特的懸日照。
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