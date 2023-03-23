藝人「KID」林柏昇曾是男團「CIRCUS」成員，早年團體以裸奔搞怪而聞名，進入演藝圈後，因表現大膽狂放被吳宗憲取暱稱「瘋面仔」，近年擔任網路節目《木曜4超玩》的主持人，行徑充滿綜藝效果，狂吸一大票粉絲，不過網友注意到KID已經有一段時間沒有出現在《木曜4超玩》，被猜測是否要退出節目，對此KID經紀人也回應了。

KID是網路節目《木曜4超玩》的主持人之一，與邰智源在節目中互動逗趣，總能逗得觀眾大笑，不過KID近期缺席節目，讓網友在社群論壇上討論「請問KID是退出《木曜4超玩》了嗎？」表示好幾個禮拜都沒有在節目中看到他的身影，相關系列影片也沒有現身，但還是有去錄其他節目，懷疑是否是請辭《木曜4超玩》才沒有繼續出現，言論引起許多觀眾討論。

而KID經紀人向《中時新聞網》否認退出《木曜4超玩》，「主要是寶寶出生後，KID還在適應新手爸爸階段比較忙，他在產前就有先跟《木曜》告知有這個狀況要請他們體諒，偶爾直播會需要請假。不過KID還是會在可以的狀況下盡力配合參與節目錄製，也已經有留了一些《木曜》外景和新的企劃檔期，請大家別擔心。」經紀人表示，因為KID其實算年紀比較大才生小孩，所以既然計劃要生小孩，就希望能有多一點時間陪伴寶寶，而且KID跟老婆都是親自照顧，沒有請保母幫忙。