對於許多夫妻來說，擁有一間自己的房子是相當重要的事情，不過買房有時也會引發夫妻糾紛。一位人妻分享，近日他和老公討論買房事宜，沒想到卻被老公當成賊在防備，根本沒有疼愛的感覺。不過許多網友發現，人妻想要買在離她公司近的房子、產權登記在她名下、邀她爸媽一起住，還要求老公銀行存款轉到她帳戶、老公身分證正本給她，讓許多網友怒轟她不只是賊，根本是強盜。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，「搞不懂欸」，原來她問房子會不會登記在她名下時，老公說可以兩個人的名字一起登記，「你就肯定的說會就好了，這是我想聽到的回答」；原PO希望房子可以買在她公司附近，還可以逛百貨公司，生活機能方便，老公卻說要買在兩人公司中間的，「你就不能讓我上下班路程短一點，可以走路就到的嗎？」；原PO計畫買房後邀請爸媽一起來住，老公卻說如果這樣他也要找公婆一起住。

另外原PO針對老公的銀行存款也有意見，「知道你有那些存款放在銀行，叫你全部轉到我的帳戶下，我的帳戶利息比較多」，她不會動用，老公卻遲遲不肯轉帳；原PO提到，她為了跟公司申請文件跟老公要身分證正本，老公卻只拿影本、自己留著正本。原PO怒轟，「這些事情說給我爸媽和同事朋友聽，都覺得怎麼會這樣，我爸媽才會這麼生氣，你自己要好好反省。你根本不疼愛老婆，你根本是把老婆當賊在防」。

對此，許多網友紛紛回應，「沒把妳當賊喔！因為妳是強盜…」、「這已經不是賊了，擺明搶，叫土匪」、「這是一個光明正大搶劫的故事」、「身為女性都替你感到不好意思，只想靠男人～」。