大陸商務部發言人束玨婷23日表示，近年來美國對外貿易逆差持續擴大，對中貿易逆差增速低於整體。中方對美出口增加了消費者福利，降低了美國通貨膨脹。美方應盡早取消對華加徵的「301」關稅，取消對中企貿易限制，為減少貿易逆差創造條件。

大陸商務部發言人束玨婷23日主持例行記者會，記者提問，近日，美國國際貿易委員會發布報告顯示，在川普時期對華徵收301關稅後，美國進口商價格幾乎1：1上漲，這意味著美國進口商幾乎承擔了這一關稅的全部負擔。對此，束玨婷稱，注意到了這份報告指出，301關稅的成本幾乎完全由美國進口商承擔。相關方面評論認為，報告證實了貿易專家普遍持有的觀點，即關稅對美自身造成了傷害。

束玨婷說，美方301關稅措施是典型的單邊主義和貿易保護做法，嚴重干擾了中美雙邊貿易正常開展，破壞了全球產業鏈供應鏈穩定，美國的進口商和消費者也深受其害。此前，世貿組織專家組已裁決301關稅措施違反世貿規則。美方應傾聽國內各界呼聲，尊重世貿組織專家組裁決，盡快取消全部對中加徵關稅，與中方相向而行，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，造福兩國人民和世界人民。

此外，有記者問，彼得森國際經濟研究所（PIIE）本周寫道，通貨膨脹是美國對中出口在2022年創下新高的主要驅動力。從2017年至今，中方購買的美國商品遠遠少於在沒有貿易戰或制裁的情況下的預測購買量，而美國的出口量也遠遠少於中美第一階段貿易協定中所列的數量。中方是否擔心對美順差擴大會招致美國新的抱怨？

束玨婷回應稱，中方從不刻意追求對美貿易順差。歸根結底，美對華的貿易逆差是由中美經濟結構、產業國際分工和美對華出口管制等多重因素決定的。近年來，美國對外整體貿易逆差呈持續擴大趨勢，美對華的貿易逆差增速明顯低於美整體逆差增速。

束玨婷指出，中方企業基於市場需求，自美進口大量農產品、汽車、科技、能源石化等產品，這對雙方都有好處。同樣，中方對美國的出口也增加了美國消費者的福利，增強了下游企業的競爭力優勢，降低了美國的通貨膨脹。中美經貿合作的本質是互利共贏。美方應盡早取消對中方加徵的301關稅，放寬對華出口管制，停止針對中方企業的貿易限制，為兩國企業擴大貿易合作、減少對華貿易逆差創造有利條件。