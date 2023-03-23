今年漁光島藝術節展出14件作品，圖為藝術家葉海地在沙灘與海潮邊界打造出《透明夢》。（曹婷婷攝）

2017年首辦的漁光島藝術節，讓外界一窺漁光島遺世獨立之美，打響名號，邁入第4屆的漁光島藝術節明天（24日）登場，今年首度推出「藝術在一座小島」、「重繪地海之島」雙策展，展出14件藝術作品，為期24天活動估計將突破30萬人朝聖。

漁光島藝術節2年舉辦一次，初試啼聲，第一屆吸引10幾萬名遊客到訪，第2屆吸引30萬人，即使2021年遭遇疫情，仍湧入25萬人，今年活動更結合音樂、舞蹈、電影、市集等藝術形式與跨域活動，期許能帶動疫後經濟振興。

台南市政府文化局指出，今年雙策展主題，其一是從「藝術在一座小島」出發，帶領大家發現「漁光島」本身就是渾然天成的藝術作品；另一個主題「重繪地海之島」，則以一直以來，每個人對於「漁光島」有不同定義與名稱，從當代地景與裝置藝術召喚想像，重新檢視漁光島。

經歷過疫情考驗，文化局說，本屆藝術節作品有諸多讓人眼睛一亮的作品，兼具藝人與藝術家雙重身分的孟耿如，創作《Aru第一次來漁光島》，孟耿如從去年8月著手創作，將她眼中的漁光島，比擬為夢幻星球。劇場服裝設計師李育昇《鯤島神舟》結合在地信仰，重現神從海上來的鯤島歷史，呼應海洋文化信仰。

漁光島藝術節展期至4月16日，活動期間每日10點至18時封島，禁止汽機車進入，民眾可搭乘免費接駁專車或步行進入。除了欣賞藝術作品，也規畫豐富的音樂、舞蹈、電影、文創市集等人氣展演活動，每周六、日及連續假日，還有市集、演唱、島上遶境等藝術活動。