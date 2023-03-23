板橋大遠百雅詩蘭黛NO.1美肌賞舞台收納箱，價值1萬5278元、優惠價6350元，3月30日開賣。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百Longines浪琴優雅珍珠母貝面盤搭配鑽石時標女士腕表，推薦價12萬1000元。（板橋大遠百提供）

遠百信義A13 La Mer海洋拉娜傳奇乳霜經典組，價值1萬7800元、優惠價1萬3300元。（遠百信義A13提供）

遠百信義A13 ART-18甜蜜曲彩寶鑽戒，原價3萬4800元、優惠價2萬8800元。（遠百信義A13提供）

在政府普發現金利多下，加上氣候漸熱、口罩解禁，百貨業者搶攻母親節大檔活動，其中遠百首波美麗購物節化妝品3000元送300元，刷卡分期再加送，最高回饋16％。

全台遠東百貨12店母親節前哨戰「美麗購物節」明（24日）至4月17日開跑，整檔業績預計成長10%，化妝品、內睡衣單筆3000元送300元，單筆滿萬元再加送200元；百貨服飾單筆4000元送200元，遠百App會員再加送100元；保健器材單筆5000元送600元；大家電單筆滿萬元送1000元。而活動至4月12日前，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百，國際精品刷12大銀行信用卡，滿萬元分6期再送800元；遠百信義A13獨家推出任一信用卡單筆滿5000元加送100元，最高回饋16%。

其中板橋大遠百至5月16日止，使用遠百App全館單筆滿5000元，可抽市價3萬2500元的賽寧Celinda桌上型洗碗機、伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機等。台中大遠百也推出「好美麗搶購團」，祭出獨家優惠，美妝春夏新款強調粉紫色、粉藍色、粉紅色，打造溫柔妝容。