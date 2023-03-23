為了9月杭州亞運中華奧會考察團先行前往當地進行場地考察，跆拳道與角力項目位於臨安體育文化會展中心體育館，跆拳道總教練劉祖蔭考察過後對場館直呼滿意，尤其是場邊觀眾席高度距離比賽場地遠，讓選手比較不會受到影響。

臨安體育文化會展中心體育館跆拳道部分將有3面對打場地、2面品勢場地，另外設立6面熱身場地。主辦方也提到，目前燈光也持續在調整中，將會有比賽跟決賽模式，會透過模擬賽調整到最佳角度。

劉祖蔭對場館十分滿意，尤其是觀眾席距離比賽場地有段距離，讓選手比較不會受到場邊觀眾影響，休息區各隊有獨立空間，不會受到其他國家選手影響，熱身場地也都足夠，他會將場館影片帶回去台灣與教練團、選手分享。

由於比賽場地距離選手村車程較遠，將會在場館附近2公里的飯店設立中繼站，讓隔天需要出賽的選手能有更充足休息。

本屆亞運多數項目都集中在杭州奧體中心體育館附近，周遭城市寧波、溫州、潮州、紹興及金華5個協辦城市也有一些運動項目，跆拳道及角力則都是位於杭州西南方的臨安，場館距離選手村約68公里。

由於路途較遠，避免選手舟車勞頓沒辦法獲得充分休息，將會設立中繼站，讓隔天需要出賽的選手先入住場館附近的飯店，今天考察團也敲定中繼站，距離跆拳道比賽場館距離2公里、車程僅要5分鐘。

亞運賽程安排將是跆拳道先進行，結束後輪到角力在同樣場地比賽，屆時將會採取同樣模式安排，讓選手獲得最好的休息。