大陸觀察者網23日報導，金磚國家新開發銀行（NDB）官網22日顯示，埃及正式成為新開發銀行成員國。目前新開發銀行正式成員國共有8個，包括金磚五國（中國大陸、巴西、俄羅斯、印度、南非），及孟加拉、阿拉伯聯大公國和埃及，另有準成員國烏拉圭。

俄羅斯塔斯社報導，埃及在完成必要程序後，於今年2月20日正式獲得新開發銀行的成員國地位，但相關通知延後至3月22日公布。

2012年3月，金磚國家領導人第四次會晤探討了建立一個新的開發銀行的可能性。2013年3月，金磚國家領導人第五次會晤同意建立新開發銀行，為金磚國家及其他新興經濟體和開發中國家的基礎設施建設和可持續發展項目動員資源，作為現有多邊和區域金融機構的補充，促進全球增長與發展。

塔斯社指出，新開發銀行此前獲得了惠譽評級和標普全球評級的「AA＋」國際信用評級，被認為能夠有效地吸引國際和本地資本市場的長期資金。自成立以來，已批准了90多個項目，總額達320億美元，在交通、水、清潔能源、數位和社會基礎設施以及城市建設等領域為開發中國家提供支持。

根據官網介紹，中國大陸、巴西、俄羅斯、印度、南非為創始成員，現任行長為特羅約（巴西籍）。

塔斯社稱，新開發銀行理事會授權於2020年底與潛在成員國舉行正式會談，2021年先後批准埃及、阿聯、烏拉圭和孟加拉加入。目前，除烏拉圭外，其他三國均已完成必要程序成為新開發銀行成員。

據埃及媒體此前報導，今年1月29日，埃及國會批准埃及加入金磚國家新開發銀行。

埃及眾議院經濟委員會副主席哈米德表示，加入金磚國家集團及其開發銀行對埃及有利，「我們將受益於在可持續發展、衛生、基礎設施、交通、水和電信等領域的財政和技術援助」，這也將減輕尋找美元以滿足進口的壓力，因為成員國可以使用本國貨幣進行貿易。

埃及眾議院國防和國家安全委員會主席阿瓦迪認為，成功加入新開發銀行反映了對埃及經濟的信心，也代表著對抗美元化現象的一步，並為埃及工農業產品打開新的市場。

值得一提的是，去年7月印度金磚國家國際論壇主席阿南德（Purnima Anand）在俄《消息報》受訪時透露，土耳其、埃及和沙烏地阿拉伯可能「很快」加入金磚國家，程序已經開始了。