警方公布桃園殯葬所周邊交通管制。（警方提供）

警方公布桃園殯葬所周邊交通管制。（警方提供）

桃園市桃園警察分局為因應即將到來清明節連續假期，桃園殯葬所掃墓祭祖人潮，期前辦理會勘並規畫交通管制疏導勤務，在例假日針對桃園殯葬所週邊道路違停車輛進行取締驅離工作，避免影響車輛進出動線；另桃園殯葬所旁的桃園區大有立體停車場已興建完工，估計可提供掃墓民眾汽車約400格位、機車約160格位，桃園殯葬所園區內約可提供汽車近200格位，預估足夠因應掃墓祭祖及辦理喪葬事宜民眾車輛停放。

依據桃園殯葬所官網資訊，今年桃園區納骨塔清明節春祭活動自2月25日起至4月5日止，期間園區車位停滿即不開放車輛入場，祭祖人潮眾多，籲請民眾提前祭拜。可選擇選擇搭乘大眾交通運輸或多利用其他周邊停車場，以避免交通壅塞。自行開車前來桃園區納骨塔祭拜民眾請至桃園區大有立體停車場停放，進場動線：走春日路左（或右）轉健行路直行至荷顯宮前路口右轉進入立體停車場；由大有路行駛至健行路右轉，直行至荷顯宮前路口右轉進入立體停車場；另外3月11日起至4月5日止，每逢例假日上午7時至15時，桃園殯葬所指派警衛人員引導車輛在至善街與大有路路口單向通行，避免車輛回堵。

桃園警分局針對桃殯周邊道路，透過編排專責警力機動性疏導管制交通，周邊聯絡道路則視狀況以調整號誌秒差、規劃單行道行駛等彈性措施來因應，如接獲臨時性道路壅塞資訊時會立即派員疏導，另透過「友桃交訊網」、「警察廣播電台」提供即時路況，提醒所有用路人留意，共同維護桃園殯葬所周邊道路交通順暢。

搭乘大眾交通運輸資訊如下：

(一) 市區公車(市立殯儀館站-直達大門口)：

桃園客運707A、105號公車環狀紅線免費市民公車

(二) 市區公車(公園都市站-需步行約10分鐘)：

桃園客運302號公車統聯客運168號公車

(三) 跨區公車(春日健行路口站-需步行約20分鐘)：

桃園客運5014、5022A、5022、5071、711號公車

(四) 國道客運(新埔國宅站-需步行約20分鐘)：

汎航客運-2003

國光客運-1816

中壢客運-9069、9069A(皆可達公園都市站)

詳細資訊可參考桃園市政府殯葬管理所網站