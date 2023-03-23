近期大陸綜藝節目中，出現不少以「露營」為主題的實境秀，許多因疫情影響而無法出外旅遊的觀眾，深深的喜愛上這種輕鬆自在的慢活生活。豈料，由男星陳偉霆、魏大勛、楊迪、伊正一同錄製的《一起露營吧》第二季卻遭爆作假，嘉賓夜宿酒店而非露營區，掀起一陣熱議。

今(23日)微博上有狗仔發文爆料，寫下：「綜藝能造假到什麼程度？」指出綜藝節目《一起露營吧2》中的嘉賓陳偉霆、魏大勛不住帳篷而是住酒店，並曬出多張證據照片及影片，而畫面中也清楚可見魏大勛、陳偉霆返回飯店的畫面。

消息一出後，在微博上引發熱議。對此，《一起露營吧2》的節目組也在官方微博上發文回應，指出網路上傳播的影片是「惡意剪輯、拼貼。」表示錄製期間參與露營嘉賓全程夜宿帳篷，無一例外。並同步曬出多張工作人員的聊天截圖畫面，稱節目組人員都是徹夜輪班，澄清節目沒有作假。

《一起露營吧2》節目組發聲明回應了。(圖／翻攝自一起露營吧官方微博)

然而，對於節目組的回應，爆料的狗仔也再度更新貼文，表示：「不存在惡剪。」並回應那天晚上也並非惡劣天氣，雙方各說各話，一時陷入羅生門。而對此爆料，也和微博上掀起兩極爭論，有聲援的粉絲稱：「或許和第一季一樣錄製前後住酒店，但錄製期間住帳篷。」更有看過第一季的觀眾表示：「第二季的營地並非專業營地，藝人進飯店或許是去洗漱。」