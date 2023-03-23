上星期，美國空軍2架F-22猛禽戰鬥機(Raptor )降落在菲律賓的克拉克空軍基地(Clark Air Base)，參與在菲律賓的演習，這也顯示美菲兩國再次加強國防合作。

防衛新聞(Defense News)報導，這2架F-22戰機，隷屬阿拉斯加的第525戰鬥機中隊，美國飛行員與菲律賓空軍第5戰鬥機聯隊的飛行員一起進行低空飛越、空戰機動、編隊訓練，並且與KC-135同溫層加油機(Stratotanker)進行空中加油。

F-22飛行員施羅德上尉(Karl Schroeder)說：「這是F-22戰機，或是任何第五代戰機首次在菲律賓降落，並且進行演習。與區域盟友聯合演習，這有助於印太地區穩定和安全。」

隨著北京不斷增加的威脅，西太平洋地區的穩定，已成為日益關注的焦點。雖然菲律賓憲法禁止外國軍隊永久駐紮，但兩國的《加強防務合作協議》(Enhanced Defense Cooperation Agreement,EDCA)，允許輪換部隊的方式，增加美軍在菲律賓的活動。

EDCA 是美菲聯盟的重要法律依據，支持我們部隊之間的聯合訓練、演習和交流，加速聯合軍事能力的現代化。

除了克拉克基地，菲律賓還有4座可以提供美軍輪換的基地，分別是宿霧的麥克坦-貝尼托埃布恩空軍基地（Mactan-Benito Ebuen AFB），位在巴拉望的安東尼奧包蒂斯塔空軍基地（Antonio Bautista AFB），位在新怡詩夏的麥格賽賽堡（Fort Magsaysay），以及在卡加延德奧羅的倫比亞空軍基地（Lumbia AFB）。還會再增加，目前尚未確定。