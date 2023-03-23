詐騙集團傳訊息給謝女，要求到銀行依照步驟匯款，遭警方及銀行員聯手阻詐100萬元成功。（台中市警第一分局提供／張妍溱台中傳真）

80歲謝女稱日前於Line的股票投資群組中認識名叫「夢露」投資專員，私下加謝女好友後傳訊息稱要報1支能賺錢的股票給她，只要投資1支股票馬上現賺4萬元，穩賺不賠，藉此煽動謝女拿出辛苦存下的養老金100萬元出來投資，銀行匯款時被銀行員及警方聯手阻詐，保住養老本。

台中市警第一分局繼中派出所指出，日前接獲台灣大道上的某家銀行來電稱疑有民眾受騙，警員林威志即刻到場協助並與行員共同阻詐100萬元。據員警了解，謝女於Line的股票投資群組中認識「夢露」的投資專員，表示只要投資1支股票馬上現賺4萬元，穩賺不賠，讓謝很心動。

「夢露」投資專員展現熱情煽動謝女拿出辛苦存下的養老金100萬元立馬投資，要謝去銀行匯款，機警銀行員察覺有異發現謝匯款是個人帳戶非銀行帳戶，馬上報警處理，員警到場了解所有經過後，判斷詐騙集團手法。

銀行員向謝女解釋，謝欲匯款的帳戶為個人戶且帳戶名稱、性別皆與自稱專員之人不同，謝女得知後嚇了一大跳，連說「好哩佳哉！沒有匯款成功，匯出去的話，一百萬就被騙走了，謝謝你們熱心的幫忙。」。

員警也同時分享先前許多詐騙及阻詐的案例，貼心提醒謝女需留意網路交友及相關投資訊息，亦可多與身邊的親友討論，勿妄下決定，以免成為詐騙集團眼中的肥羊。

台中市警第一分局長吳燕山呼籲，近年詐騙案件層出不窮，詐騙之手法屢遭新聞媒體披露，仍有不少民眾遭詐騙得手，警方說明現今社會運用社群軟體交友普遍，呼籲民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，務必勿任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，避免悲劇的發生。