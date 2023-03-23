觀察者網報導，中國大陸駐緬甸大使館公眾號消息，中國大陸駐緬甸大使陳海23日在內比都會見緬甸副總理兼內政部長梭突中將，會商加大力度打擊網路詐騙、賭博等非法跨境犯罪活動。希望緬方高度重視嚴重性和危害性，加大力度打擊網路詐騙等非法活動。

陳海指出，網路詐騙、賭博等非法跨境犯罪活動損害民眾利益和安全，破壞社會穩定和秩序，影響中緬交流與合作。近來發生的多起中方人員越境來緬事件背後都有緬甸境內網路詐騙、賭博等非法活動的背景。希望緬方高度重視相關活動的嚴重性和危害性，與中方進一步加強協調協作，加大力度打擊相關非法活動，為中緬友好合作創造清朗環境。

梭突表示，緬方深知網路詐騙、賭博等非法活動的危害，高度重視中方多次表明的立場，業已加大力度開展打擊。針對近來相關非法活動在緬境內持續，緬方願同中方等相關鄰國形成合力，堅決打擊、切實遏制，共同維護緬中兩國友好合作和人民生命財產安全。