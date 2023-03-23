陪伴四、五年級生長大的台北西門町遠東百貨「起家厝」寶慶店，緊鄰西門捷運站，從1972年開幕以來，已營業超過50個年頭，是台北市現存的最老百貨，今年將進行都更，該案基地面積達3663平方公尺（約1108坪），也是北市首件申請危老案的百貨公司，更是北市基地規模前10大的危老案。

從台北市都更核准通過後，遠東百貨今（23日）也證實，寶慶店將於2023年暑假，約7月底至8月初動工拆除重建，歷時約5年工程，計畫6月將舉行Bye Bye Sale，讓消費者與遠百寶慶店告別，詳細內容再行公布。

此外，遠東百貨統計今年1，2月全台業績較去年已成長17％，其中業績最好是餐飲類別，運動休閒類表現也不錯，家電類則小幅衰退，精品仍有兩位數的成長，尚不受出國風氣回升影響。全台遠百母親節首檔「美麗購物節」明（24日）登場，受惠普發現金、口罩解禁利多下，預計整檔業績有10％成長。而去年全台遠百年度業績達560億元，遠百表示，今年也期許業績可再成長。