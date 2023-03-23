受到鋒面接近影響，今（23日）午後北市出現8級陣風，有路樹被吹倒壓毀機車，原住民運動會也驚傳民眾受傷的消息，現場10多頂大型帳篷被強風吹翻，就連YouBike也被勾到空中，狀況相當慘烈。

氣象局指出，今日下午鋒面過境，石牌科教館、台北氣象站都測出8級陣風，最強的9級風則出現在鼻頭角。而今日在台北市大佳河濱公園舉辦的全國原住民運動會活動也因此傳出災情，有超過10頂帳篷都被強風掀掉，其中1名驚恐逃生的民眾遭砸傷，所幸緊急送醫後沒有大礙。

另外，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也分享影片還原現場情況，只見強風讓帳篷不斷晃動，下方大量民眾紛紛走避，還有人抱頭自我防衛，緊接著帳篷就被強風吹翻，連帶YouBike也被勾到天空中。

該粉專也提醒，鋒面前緣不穩定帶逼近台灣，北部海域的雷雨帶的下衝氣流讓大台北、基隆北海岸、桃竹沿海突然轉為北風，其威力頗強，「在鋒面前緣，尤其有強烈雷雨帶在附近活動時，要特別注意突發的變化，尤其空曠地區」。