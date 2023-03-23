奇美集團於今(23)日宣布，其位於台南仁德廠之汽電共生廠已正式商轉，並成為全台首家完工啟用自建燃氣汽電共生廠之製造業者，該自建燃氣汽電共生廠，其裝置容量64MW(千瓩)，全年度發電量逾5億度，每小時蒸汽產量約160噸，預估總減碳效益可達12.4萬噸，實現80％的用電量自給自足。

已是全球高性能材料領導廠商的奇美實業表示，該集團秉持「Clean ＆ Green」的綠色願景，奇美實業亦不斷尋求各種創新的綠色生產方式，並努力提升能源使用的效率及效果，自2018年開始規劃建置汽電共生廠，歷經四年多的努力，於今日正式啟用供應奇美生產所需的穩定電力。

該廠採用天然氣複循環發電機組，以潔淨的天然氣取代傳統的燃煤作為燃料，不僅大幅減少發電過程中產生的溫室氣體排放量，且於發電過程中同時將餘熱回收、產生蒸汽，再回饋給廠內製程使用，落實循環經濟作為，提升營運成本效益，滿足安全、穩定、環保及高效率的供電需求。

奇美「汽電共生廠」每年商轉時間將逾8000小時，全年度發電量逾5億度，且每小時蒸汽產量約160噸，預估總減碳效益可達 12.4 萬噸，相當於1033萬棵樹、320.4座大安森林公園一年的碳吸附量，為奇美邁向淨零碳排目標的一大步。

奇美強調，向來以減碳為首要目標，逐步實現能源自主，確保產能穩定性，達到環保與生產雙贏的局面。未來也將持續審視減排空間，奇美燃氣汽電共生廠將朝向混摻20％~40％氫氣做為燃料，同時從製程節能、布局再生能源、導入生質原料、開發綠色產品以及投資研發碳捕捉再利用與化學回收等多面向技術，與合作夥伴攜手建立具有韌性的永續價值鏈，一同為環境永續作出積極貢獻。