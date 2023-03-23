上屆雅加達亞運中華跆拳道隊奪下1金3銅，今年杭州亞運也要力拚獎牌，總教練劉祖蔭點名女子57公斤級羅嘉翎、男子68公斤級邱義睿及63公斤級徐晧祐都有機會，至於上次在美國發生的「過磅事件」，他直言：「不會再犯。」

跆拳道先前已經進行亞運選拔，但未選上的選手在4月中的世錦賽仍有機會取得代表權機會，若是在世錦賽拿到前3名，則獲得「盟主賽」機會，挑戰已取得亞運資格的國手。

劉祖蔭指出，目前只有邱義睿跟羅嘉翎這2個量級資格確定、不會做更動，其餘參加世錦賽、仍有機會披上亞運戰袍的選手也都有在最大量報名名單中，「預計在世錦賽結束後，5月底、6月初決定最終名單，世錦賽也算是檢測選手狀態的比賽之一。」

之前羅嘉翎在美國公開賽女子57公斤級賽事，因賽前超重0.1公斤遭判失格，是否會讓教練團更注重選手過磅？劉祖蔭直接說：「不會再犯。」也因為跆拳道場館距離選手村較遠，確定會在距離場館2公里、車程5分鐘的飯店設立中繼站，讓選手有更充足的時間，要到比賽場地過磅也較方便。