吳卓源。(桃園雲豹提供)

桃園永豐雲豹職業籃球隊25日將在主場進行「雲豹能源」主題周，母企業雲豹能源深耕永續行動多年，將以「電光之戰」為主題，邀請球迷共同為地球減碳而戰！現場除了有豐富活動讓進場球迷參與外，最受歡迎的「R&B女神」Julia吳卓源也將蒞臨現場並進行熱力十足的賽後演唱，要讓全場感受電力四射演出。

適逢Earth Hour世界關燈日，「電光之戰」主題日當天將號召球迷參與這場全球最大公益減碳行動，並用行動讓綠能起飛。

不僅如此，桃園永豐雲豹也將從本周主場開始，連續3周都有重量級的歌星、團體進行賽後表演，4月4日兒童節更有最受小朋友喜愛的「水果奶奶」擔任嘉賓，配合場外所有「豹飲豹食」攤位，要讓所有進場的大朋友、小朋友除了觀賞精彩球賽外，更能享受精彩豐富嘉年華會。

Julia在2022年以專輯《2622》獲選為當年度Hito流行音樂獎最受歡迎女歌手，YouTube個人音樂頻道也累積超過6000萬次觀看次數，是當今最受矚目的女歌手，此次Julia將首度在雲豹主場獻唱，勢必引起話題。

另外，雲豹專屬啦啦隊電豹女也將特地為此次的主題周並結合Earth Hour關燈日活動，打造耳目一新的全新舞蹈，進場球迷只要參與場邊相關活動都有機會獲得超級球星霍華德專屬加油棒、雲豹吉祥物「豹哥」鑰匙圈等許多精美小贈品，歡迎大家踴躍進場！