國民黨第一階段初選登記開跑，新北市第一選區現任立法委員洪孟楷面臨新北市議員陳偉杰挑戰，為此新北市長侯友宜今日找兩人前來市府協商，最終陳偉杰認同侯友宜所說的「以團結為優先」，決定不參加初選並支持洪孟楷競選連任立法委員，強調未來會與洪孟楷緊密合作，共同為地方打拚服務。

據了解，面對民進黨何博文捲土重來，然而第一選區卻面臨「黨內互打」，為此侯友宜今日急找洪孟楷、陳偉杰入府協商，最終成功以「團結求勝」說服陳偉杰放棄參與黨內立委初選，支持洪孟楷競選連任立法委員，成功整合地方對決何博文。

陳偉杰表示，之所以想參與立委初選，原因之一也是想替地方爭取更多建設與福利，讓選民服務更到位、更踏實，但自己心理清楚國民黨沒有分裂的本錢，唯有團結才能勝選，所以近日陷入兩難。

他指出，侯友宜市長今天邀請自己與洪孟楷委員對話協調，也答應侯市長以團結為先，不參與此次立委初選，未來全力支持國民黨提名的總統、立委贏得勝利，洪孟楷委員也承諾未來會與自己在地方上各項議題密切合作，共同為地方打拚服務。

洪孟楷也表示，自己與偉杰議員同屬藍營年輕世代的民意代表，侯市長特別肯定我們過去為民發聲的努力，「言所當言、為所當為」，為新北、為台灣、為中華民國盡最大努力，中央地方一條心，把人民的需求永遠擺在第一順位。

他說，侯市長及偉杰議員共同堅定支持自己爭取新北第一選區立法委員的連任，偉杰議員答應市長以團結為重、大局為先，不參與此次立委初選，全力支持國民黨提名的總統、立委贏得勝利。

洪孟楷強調，自己會永遠與本區里長、議員及所有鄉親站在一起，無懼現在執政黨所擁有的龐大行政資源，發揮最強戰力，讓新北第一選區持續大步向前。