藍議員舒翠玲踢爆前市長鄭文燦拿公益彩券盈餘補助青商會、扶輪社辦活動、餐敘，遭監察院糾正要求歸墊2.1億元，民進黨團批舒翠玲「不懂預算法」、市長張善政「毫無財政知識」。市府對此表達遺憾，強調議員監督是希望桃園的財政更好，基於事實理性問政才是市民之福。

市府新聞處長羅楚東表示，張善政上任以來，對於每一項政策與補助牽涉到的經費，都會深思熟慮；日後相關補助會符合社福目的，避免過去被監察院糾正的問題再次發生。市府團隊對於財政力非常重視，好的做法維持，過去的錯誤不能再犯，桃園的財政才能夠一步一步優化。

對於民進黨團批評張善政市長「毫無財政知識」的說法，羅楚東也表達遺憾之意，相信議員監督是希望桃園的財政更好，基於事實理性問政才是市民之福。

社會局表示，市府補助人民團體辦理一般性活動案，依111年12月7日監察院糾正在案，因107年至111年使用公益彩券盈餘分配基金，補助非社會福利團體辦理活動，與公益彩券盈餘運用原則未盡相符。市府依監察院案文，應依法就該基金不當支用辦理歸墊，並由財政部及衛福部持續督導改善情形。

社會局指出，歸墊範圍自107年至111年補助予非社會福利團體活動經費，約計2億1000餘萬元，111年已於前市長鄭文燦時期，自公務預算歸墊6000萬元至公彩基金。市府預計自113年起分期歸墊，分年由公務預算循預算編列程序或年度經費結餘情形辦理歸墊至公彩基金。

舒翠玲出示監察委員去年底提出的糾正報告，報告直指桃園市公益彩券盈餘基金109年度補助民間團體2億2390萬餘元，其中跟教育、文化、社福無關且單筆超過2萬的有157案、1390萬餘元，且以宗親會、同鄉會、校友會、甚至同濟會、青商會和扶輪社等「財力雄厚」的團體為主，金額從3萬到逾60萬不等，其中斥資63萬的邱姓宗親會活動，效益竟然只有「長輩們都很開心來參加活動」。

舒翠玲說，進一步統計發現，市府從2018年至2020年間獲補助6758萬餘元，竟有約5187萬元、77％用於補助非社福團體，內容包括太極拳錦標賽、釣魚比賽、新春團拜、兒童才藝比賽、太極氣功歲末聯歡等，且補助比例甚至高達99％，根本是「人民團體餐敘、政府買單」，怒斥公益彩券盈餘淪為鄭文燦個人收買人心的綁樁工具。