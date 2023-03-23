藝人林志穎去年7月發生特斯拉自撞意外，所幸經過多次手術跟辛苦復健，如今身體已逐漸康復，重新回到工作崗位。近日路人在台北涼麵店捕獲本尊，與他一起入鏡的還有兩台豪華跑車，卻爆出違規停車的謠言，對此，除了經紀公司跳出澄清之外，林志穎也透過IG限時動態做出回覆。

林志穎相當喜愛台北某涼麵店的味道，去年5月帶大兒子Kimi品嘗佳餚，還特意曬照分享喜悅心情，時隔多月，有民眾22日深夜注意到涼麵店附近的路邊一前一後停放了白色布加迪跟黑色大G，並見到2名應為認識關係的男子走回車內，其中一名戴黑色鴨舌帽、身穿黑T恤的男子為林志穎，疑似為布加迪的車主，讓民眾又驚又喜。

不過，林志穎也被外界懷疑違規停車，對此，根據《Tvbs新聞網》報導，林志穎經紀公司澄清布加迪跑車並非林志穎所有，僅在店內拍完照便離去，且有監視器畫面為證，並強調並未有違停情況。而林志穎本尊也在IG限動針對此事回應：「又被大家誤會了，以為我中頭獎，買了一台跑車，其實我只是去吃個涼麵」，還打趣說道：「我也希望媒體寫的報導布加迪跑車是我的」，並附上多個哭臉表情符號。

林志穎澄清自己並非白色布加迪的車主。(圖/林志穎 IG)

林志穎除了藝人身分，其實還是一名賽車手，23歲就買下人生第一台法拉利，但隔年即在賽車場出車禍，右腳掌斷了三根骨頭，所幸未有大礙，同年11月參加世界國際A級越野賽，重啟賽車手生涯，並在26歲時在珠海賽車場得到第一座冠軍，之後一路獲獎無數。如今已是3寶爸的他，去年7月自駕特斯拉車禍時，正是帶大兒子Kimi去桃園賽車場的途中出事，如今他的身體已漸漸康復，不時現身春酒晚會、工地等場合，讓擔心他的粉絲鬆了一口氣。