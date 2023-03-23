Global Mall今年的母親節就將於下周四（30日）起推出首波「美好購物節」優惠，首祭點數禮券雙回饋之餘，還能在線上下全通路消費，即享滿額抽萬元購物金，另外更周周祭出點數兌好禮多元主題，像此次特別策劃的三大歡樂特展中，就能以點數兌換風靡全亞洲的「艾絲樂小兔」萌系商品、韓系鍋具或彼得兔居家用品等好禮，同時更在全台八店帶來「恐龍森林探險」特展，桃園A19則推出「泰洋出來了-泰國美食展」，準備與民眾共慶母親節。
Global Mall此次就首度在首波、4月19日前推出刷GMpay、綁定Global Mall聯名卡，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市當日累滿3000元，最高送會員點數1200點及200元電子商品禮券，回饋率達18%、點數加贈更是創歷年來最高達40倍，另會員持GMpay於車站店當日消費累滿2000元即贈點數800點，刷GMpay綁定聯名卡，當日累滿3000元，最高送800點及200元電子商品禮券。而在5月14日前，於線上下消費累滿2000元即可參加千元購物金、滿萬元再加碼抽萬元購物金等優惠，預計本檔業績將達30%成長。
另外因著今年母親節也與風靡全亞洲的「艾絲樂小兔」合作，因此更推出了獨家會員禮、點數兌好禮活動，只要扣150點到1700點，即可兌換多元好禮，包括周周蒐藏不同夢幻商品，像艾絲樂小兔冷飲杯、雙耳袋等超萌實用隨身小物，更集結兩大韓國質感廚具品牌，CHEF TOPF的玫瑰系列薔薇鍋具，曾獲德國IF及紅點兩大設計大獎，以及韓劇韓綜中常出現的La Cena櫻花粉系列鍋具，共推出湯鍋、單柄鍋、平底鍋等5款，還有彼得兔浴巾，而且更在新北中和店獨家打造「巨型蛋糕禮物盒」、「兔兔野餐派對」夢幻打卡場景，與消費者一起過最萌的疫後母親節。
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