「竹崎粉紅村」今年將於4月8日再次舉辦賞花盛會，村長葉志紘在園區內設置賞花導覽圖。（邱顯誠攝）

嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘，十幾年前於鄉內各道路、公園內種植3000多株會開粉紅花朵的花旗木，打造「竹崎粉紅村」，去年花季盛開時一炮而紅，吸引超過千名遊客慕名前往，成為在地新興網美打卡熱點，而今年則持續辦理賞花活動，將在4月8日舉辦「尋覓粉紅花旗蹤、花海秘境藏義隆」。

外號「阿拉伯」村長的葉志紘，11年前從南投返鄉後，想為在地創造特色，自2014年起，陸續在竹崎親水公園、嘉118線、嘉166縣道與義隆村內等地，自費買種子種植3000多株花旗木，逐漸打造出花旗木賞花秘境。

葉志紘表示，去年四月時花旗木盛開，他將自家前方的花樹林整理成賞花步道，並結合燈光，能在日夜間欣賞不同的花景，同時規畫賞花茶會，吸引上千名遊客來竹崎，讓義隆村成為打卡聖地，更帶動當地社區的觀光發展。

葉志紘說，花旗木通常在3月初含苞待放，月底逐漸盛開，至4、5月時開得最茂盛，而他今年同樣配合花季，將於4月8日，在村內舉辦「尋覓粉紅花旗蹤、花海秘境藏義隆」，安排秘境導覽、音樂會、和服體驗以及果醋DIY等活動，要邀請全國各地鄉親一起來賞花喝咖啡。