缺蛋持續延燒，農委會於3月專案進口500萬顆蛋紓緩國內用量，農委會主委陳吉仲22日也指出，4月和5月將各有3000萬顆雞蛋進口來補足缺口。沒想到民眾黨立委賴香伶今（23）日就在臉書上和外交部長吳釗燮槓上，直呼「台灣缺蛋少雞的情況越發嚴重，外交部卻資助5000萬，給加勒比海的小島國進行蛋雞產業永續發展計畫」，引發討論。

賴香伶今日在臉書上PO出一篇「荒謬！外交部變他國農委會！花台灣人的錢養外國人的雞」的文章表示，台灣「缺蛋少雞」的情況越發嚴重，相信每個國民都能感同身受，但外交部今年卻資助5000萬，給加勒比海的小島國聖克里斯多福及尼維斯進行「蛋雞產業永續發展計畫」。賴香伶直言，「對比國內民眾排隊還搶不到雞蛋與雞肉的慘況，與農委會所提供的國內雞農補助方案，外交部可說是相當大手筆，撒錢不手軟！我也替我國國民感到痛心！」

而賴香伶在得知此事之後，也向相關部門索取資料，沒想到得到的結論卻是「查無此計畫」，在外交部轄下的執行單位國際合作發展基金會的官方網站上，也未公開。這令賴香伶強烈懷疑，「這是外交部為了避免引起輿論對於在此缺蛋時刻，還在花錢幫外國人孵蛋的憤慨，才選擇隱匿資料，不敢公開！」同時賴香伶也嚴正譴責，「對這樣迴避國會監督的行為，我今日要求吳釗燮部長提供相關資料及報告」。

賴香伶最後更比較了台灣和克國的雞農補助，「克國全國只有約三萬隻雞，跟台灣一戶養雞戶差不多。全國雞農甚至不到50人，相比台灣近六千人，只算零頭。就缺蛋情形來看，台灣蛋價比較貴，每天食用量是克國兩倍，克國自產率還是99%以上」。賴香伶也直呼，「請問吳部長，台灣與克國誰才是真正缺蛋的國家？依農委會為了平息民怨所緊急推出的升級補助來看，台灣每戶雞農至多只有450萬，而且還要自籌一半。克國全國養雞量僅等同台灣一戶養雞戶的的規模，就能援助5000萬。平均算起來，台灣每位雞農算起來被補助18萬，克國卻有120萬，這樣的落差看在台灣雞農眼裡，心裡做何感想？」

最後賴香伶說，「最荒謬的是，這個計畫目標為養出兩萬隻種雞。很明顯，這樣的目標根本不可能達到，我們外交部只是依照克國農業部的要求照單全收，才寫出這麼不切實際的計畫」。賴香伶更質疑，「我國的外交部，怎麼成了他國的農委會？」