《再一步，天堂》一個中年危機的落魄男子，一個事業得意的商場CEO，一個樂於助人的年輕資優生。三個性格迥異的男女，帶著三個截然不同的目標，亟欲進入眾人夢寐以求的「天堂」，卻進入一個只進不出的「天堂」。（鄧博仁攝）

《再一步，天堂》一個中年危機的落魄男子，一個事業得意的商場CEO，一個樂於助人的年輕資優生。三個性格迥異的男女，帶著三個截然不同的目標，亟欲進入眾人夢寐以求的「天堂」，卻進入一個只進不出的「天堂」。（鄧博仁攝）

《再一步，天堂》一個中年危機的落魄男子，一個事業得意的商場CEO，一個樂於助人的年輕資優生。三個性格迥異的男女，帶著三個截然不同的目標，亟欲進入眾人夢寐以求的「天堂」，卻進入一個只進不出的「天堂」。（鄧博仁攝）

《再一步，天堂》一個中年危機的落魄男子，一個事業得意的商場CEO，一個樂於助人的年輕資優生。三個性格迥異的男女，帶著三個截然不同的目標，亟欲進入眾人夢寐以求的「天堂」，卻進入一個只進不出的「天堂」。（鄧博仁攝）

《再一步，天堂》劇中有著劇中劇，真實人生演著進入天堂人間。（鄧博仁攝）

《再一步，天堂》是由金枝中生代導演施冬麟攜手新世代編劇張敦智，翻轉西方大師沙特經典《無路可出》為當代台灣版的黑色荒謬劇，以人性為擂台，再一步，迎來的將是如何出人意料的結局？（鄧博仁攝）

《再一步，天堂》是由金枝中生代導演施冬麟攜手新世代編劇張敦智，翻轉西方大師沙特經典《無路可出》為當代台灣版的黑色荒謬劇，以人性為擂台，再一步，迎來的將是如何出人意料的結局？（鄧博仁攝）

金枝演社，人稱「二哥」的創團導演王榮裕，直稱導演施冬麟把這劇導的很好看「這種哲學式的劇很難演出，要把文字用情緒帶到觀眾的眼裡是件困難的事，但這齣戲做到了」（鄧博仁攝）

歡迎來到天堂，一個讓你重新活過來的地方。一個為了你而存在的地方。在這裡，你可以擁有任何你想要擁有的。應有盡有，盡在天堂。

一個中年危機的落魄男子，一個事業得意的商場CEO，一個樂於助人的年輕資優生。三個性格迥異的男女，帶著三個截然不同的目標，亟欲進入眾人夢寐以求的「天堂」，卻進入一個只進不出的「天堂」，於是一場大亂鬥就此無限迴圈，赤裸掀起人性角力的漩渦風暴。

《再一步，天堂》是由金枝中生代導演施冬麟攜手新世代編劇張敦智，翻轉西方大師沙特經典《無路可出》為當代台灣版的黑色荒謬劇，以人性為擂台，再一步，迎來的將是如何出人意料的結局？ 全劇以未來科幻感的視覺和音樂氣氛設計，展現迥異以往的金枝風格美學，赤裸掀起懸疑詭譎的人性角力風暴。 金枝演社，人稱「二哥」的創團導演王榮裕，直稱導演施冬麟把這劇導的很好看「這種哲學式的劇很難演出，要把文字用情緒帶到觀眾的眼裡是件困難的事，但這齣戲做到了」