金枝演社資深團員施冬麟擔任發想創作和導演，推出新作《再一步，天堂？！》。（鄧博仁攝）

相較於原作沙特經典《無路可出》裡死後受困在地獄的三位主角，《再一步，天堂？！》則改編成為虛擬實境空間「天堂」的玩家。（鄧博仁攝）

施冬麟也為作品新增兩個角色，他表示，這是向劇作家貝克特的經典作《等待果陀》致敬。（鄧博仁攝）

金枝演社創辦人王榮裕表示，他未來會慢慢交棒給施冬麟，但並不是指退休，而是要讓更多劇場人在金枝演社有所發揮。（鄧博仁攝）

你的天堂可能是他人的地獄，你的糖果可能是別人的毒藥，創團滿30年的金枝演社，本周末推出新作《再一步，天堂？！》，由資深團員施冬麟擔任發想創作和導演、張敦智擔任編劇，周五起在淡水雲門劇場首演。

施冬麟表示，全劇改編自存在主義大師沙特經典《無路可出》，這也是他人生中表演課的第一個作品，「這部作品一直在我的心中佔據一定程度的分量，描述在一個房間吵吵鬧鬧的狀態，很令我著迷，這也對應到我小時候的家庭情景，以及某些團體的人際關係，對我而言是一個很大的象徵。」

相較於原作裡死後受困在地獄的三位主角，《再一步，天堂？！》則改編成為虛擬實境空間「天堂」的玩家，施冬麟表示，一開始劇組拿著原作演練，「沙特的劇本，雖然是劇作，但裡面有很多他的哲學思考，三個人的自我辯論，充滿了哲學思辨，如果演這樣的戲，可能會離觀眾有一點遠，所以裡面的角色細節有重新翻修和調整。」

張敦智接到改編任務時，也提出他的想法，他表示不想要寫地獄，而是要把地獄寫成天堂。施冬麟表示，「原來的天堂，是一個封閉的環境，裡面的人真的無路可出，在這個封閉的環境下，真的會無路可出，但改成天堂場景，彷彿有路可出，而三人之間的糾結，也形成一種互相牽制的狀態，推演更多人性。」

施冬麟表示，一念天堂，一念地獄，「劇中人要去天堂，但天堂真的到得了嗎？人要如何自處？互相映照，互相填補，像是一個陰陽不斷循環的過程。」

此外，施冬麟也為作品新增兩個角色，他表示，這是向劇作家貝克特的經典作《等待果陀》致敬，「兩名身穿白衣服的職員，有點像是工程師，以一個第三者視角、旁觀者的角度，看待房間裡的人性掙扎，而他們也依然在同一個地方遊走和工作，從頭到尾都在等待果陀什麼時候到來。」

施冬麟表示，人總會給自己很多理由，「人很多時候其實是動彈不得，說著要去哪裡，但說著說著，又停在原地了，這是人的另一種困境。這部作品致敬大師，也表現人性。」

劇中使用的語言也很多元，中文、台語、英文、日語，以一種帶有音樂性的節奏感穿插其中，不同語言交織，並不覺得特別突兀，施冬麟表示，語言的使用是順應一種最自然的狀態，並非刻意使用某種特定語言，而是順著角色和狀態，調配語言的運用。

這也有別以往金枝演社全台語劇的風格。金枝演社創辦人王榮裕表示，他未來會慢慢交棒給施冬麟，但並不是指退休，而是要讓更多劇場人在金枝演社有所發揮，「台灣劇場有很多創作者，這是一次很好的發揮，謝謝冬麟讓我再一次認識沙特，整部作品集結了一個很好的時空。」演出將於3月24日至26日，在新北市淡水雲門劇場登場。