美聯儲在抑制通貨膨之間脹和金融（銀行業）不穩定之間如履薄冰，美聯儲負責金融系統和總體經濟（marco-economic），而這2件任務所需要的事情正好相反。過去幾週以來，美聯儲試圖保持2者之間的平衡。當矽谷銀行（SVB）倒閉時，美聯儲試圖通過向其他銀行慷慨借貸，以協助銀行業控制損失。然而22日（三）美聯儲仍然繼續升息，選擇了減緩經濟增長，進而降低通貨膨脹的計劃，透過升息1碼（0.25%），當鮑爾講完話後輪到美國財長葉倫（Janet Yellen）講話時，美股雪崩收黑，並且留下了非常大的隱憂。

In case you missed it: Yellen to blame for US stocks slump, not Powell or the Fed. Things got really ugly after Powell left the podium, with stocks accelerating their decline into the closing bell. (BBG) pic.twitter.com/Q0SuzBTsBv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 23, 2023

據《華爾街日報》（WSJ）23日報導，升息通常不會太顛簸，但有時卻會很暴力，可能會導致銀行或貸款機構重挫或是垮掉，資產價格暴跌、公眾恐慌，進而對經濟造成比美聯儲預期更大的打擊。這就是華爾街口頭禪「美聯儲（將會）通貨緊縮直到發生某件事情為止」的由來。

美聯儲認知到某些事情正在破裂。最近的數據表明，經濟正在增長，然而通貨膨脹仍然居高不下。聯準會主席鮑爾本月初向國會表示，為了減緩通脹的趨勢可能需要利率上升至5.25%以上，甚至更高。

鮑爾仍然認為聯邦基金利率目標區間在今年會達到4.75%到5%，頂端區間仍然是在5%到5.25%，這與去年12月的會議結果相同。

鮑爾告訴記者：「我們正在觀察銀行發生的情況，並詢問是否會出現信貸條件收緊，這在某種程度上可以替代升息。因可預期信貸緊縮，美聯儲官員將今年的預期經濟增長從去年12月的0.5%下修至0.4%，明年的預期經濟增長率從1.6%下修至1.2%。

如果美聯儲的預測和假設成真，即銀行的不穩定得到控制，通貨膨脹也從5%至6%的高位滑落回2%，那麼這樣的平衡將會是「一個成功的例子」相對於金融市場的損失或通貨膨脹，可以用較低的成本避免掉一個系統性金融危機。

然而，事情可能會有很多其他發展方式，其中有2種尤其令人擔憂。其一是美聯儲可能反應過度。它和其他監管機構可能會為了控制一個問題，而擴大銀行安全風險，然而這個問題沒有真正的系統性影響。

另一個風險是，美國金融系統比美聯儲認知的還要脆弱，本週升息可能會使其更加脆弱。矽谷銀行就是一個最好的例子，許多銀行存在未實現的國債損失和對未受保險存款的重度依賴。

許多存戶已經要將存款已經轉移到超大型銀行或高收益的貨幣市場基金，而週三的升息可能會催化這種效應，目前的金融系統可能存在其他未被注意到的風險。