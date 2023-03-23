美國空軍部長肯德爾(Frank Kendall)23日在新加坡表示，美國不認為中國入侵台灣有緊迫的威脅，但是美國隨時會做好防衛台灣的準備。

據《路透》報導，肯德爾在新加坡出席國防科技會議時表示，美國不認為中國入侵臺灣的威脅迫在眉睫，美國已做好防衛台灣的準備，也希望這種事情永遠不會發生。他說：「任何人如果考慮展開涉及美國的侵略行為，那都會犯下非常嚴重的錯誤。」

去年時任美國眾議院議長的裴洛西訪問臺灣之後，北京方面做出了極其憤怒的反應，舉行了圍台實彈軍事演練。

肯德爾說，中國做了「一些相當激進的事情」，包括將南海「軍事化」。南海是重要的戰略貿易海域，北京聲稱擁有幾乎全部南海主權，但是菲律賓、越南、台灣也主張擁有部份南海主權。

肯德爾指出，2月份在美國領空出現一顆疑似中國間諜氣球是一種「侵略行為」，但是他表示這並非嚴重的軍事威脅，並且不太可能再次發生。