大雅警分局將增設六寶派出所，地點位於中清路空軍3聯隊斜對面。（陳淑娥攝）

台中市大雅區人口近10萬人，大雅警分局僅設置兩個派出所，轄區範圍大恐影響時效性，經立委楊瓊瓔等近年來爭取及覓地下，終於同意在中清路、空軍清泉崗基地對面增設六寶派出所，將配置員警計24人，工程總經費約7384萬元，預計年底前動工，2025年8月可完工。

大雅警分局轄區為大雅區及潭子區，目前大雅區人口近10萬人，卻僅有大雅、馬岡兩個派出所，由於大雅派出所位處人口稠密處，流動人口相當多，執行勤務轄區範圍遠至台中都會公園，遇緊急案件時，常讓員警疲於奔波或緩不濟急。

在立委楊瓊瓔、前市議員吳顯森、市議員吳呈賢及六寶里長步佔鐘積極爭取及尋覓適當地點下，終獲同意於大雅區六雅段144地號增設六寶派出所。

楊瓊瓔指出，近年來大雅派出所受理報案數大幅成長，勤務負荷繁重，平常又需協助特種勤務，包括空軍1號總統專機及行政院長行政專機，選舉期間更是頻繁；且轄區裡有清泉崗機場，又有中科園區各大廠商進駐，衍生的治安及交通問題，現有轄區警力勢將無法負荷，實有再增設派出所需要，以有效縮短警察處理事故之反應時間及改善服務品質。

六寶派出所將位於車水馬龍的中清路上，剛好在空軍清泉崗基地斜對面，警力配置數計24人（含巡官所長1人，巡佐2人，警員21人），建物規畫興建地下1層、地上2層建物，1樓建築面積約106坪，總樓地板面積約324坪，總預算金額約7384萬，預計今年底前動工，2025年8月可完工。