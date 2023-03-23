證交所表示，依送件資料顯示，該檔ETF之標的指數為「MSCI台灣領袖50精選指數」，由MSCI Limited所編製及維護。該指數旨在表彰台灣上市櫃普通股中，具備市值代表性、流動性佳及獲利穩定公司的表現。

同時，該指數自母指數MSCI台灣指數成分股中，以MSCI低碳轉型分數和類別，對母指數的成分股重新加權，依權重由高至低選取排序前50名的公司，現有成分股50檔。