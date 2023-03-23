自疫情以來，消費者越來越講求居家儀式感，根據Google 2022 台灣智慧消費關鍵報告顯示，77%消費者願意花更多預算在滿足居家品質，而且國際咖啡組織(ICO)統計，平均每位台灣人每年更是會喝掉約122杯咖啡，伊萊克斯就看準台灣市場消費趨勢，進攻龐大的黑金市場，推出全新極致美味500半自動義式咖啡機，搭載20 Bar高壓萃取幫浦和40秒瞬速加熱技術，配備20秒出蒸氣的強勁蒸氣奶泡管，讓消費者在家也能隨時享受百變風味的咖啡。

伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機，金屬機身搭配觸控面板，外型時尚高雅。（伊萊克斯提供）

伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機，不僅可沖打出綿密細緻奶泡外，也可供應熱水製作美式咖啡。（伊萊克斯提供）

伊萊克斯全新極致美味500半自動義式咖啡機，以20 BAR專業萃取幫浦輸出穩定高壓，搭載預浸功能，可完整萃取咖啡風味，提供濃郁香氣及堅果色的油脂，並搭載Thermoblock瞬速加熱技術，40秒快速預熱，以達到每口咖啡風味都是絕佳狀態，同時配備強勁蒸氣奶泡管，透過強力蒸氣沖打出絲絨般綿密細緻的奶泡，以打造更多樣的奶類風味咖啡，也能創意繪製拉花，而蒸氣奶泡管也可沖出熱水，輕鬆製作美式咖啡。

另外極致美味500半自動義式咖啡機也內建自動除垢警示，可偵測機內髒污程度並顯示除垢提醒，除垢流程簡易又便利、有效清除混雜異味，搭配可拆式的卸水盤、水箱與配件，讓咖啡機的清潔保養變得輕鬆又快速，更具備多項貼心、安全的功能，以及採用北歐簡約風格與14 公分窄型精巧設計，能輕鬆完美融入於各式居家空間，共推出品味珍珠黑和極簡冰河銀兩色，極致美味500半自動義式咖啡機壓力計與觸控式兩款，選擇更多更能隨心打造最適合自己的咖啡。