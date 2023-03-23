陳亞蘭代言「加油喜事牛肉麵」與滷味。（TVBS提供）

陳亞蘭代言「加油喜事牛肉麵」與滷味。（TVBS提供）

金鐘視帝陳亞蘭日前透露心臟不適正在做檢查，她22日出席牛肉麵與滷味代言記者會時表示，檢查結果是心率不整及睡眠不足，目前除了服藥，也被醫生要求睡眠要充足，但她笑說「可能要把自己打暈才能早點睡」，她原本連吃保健食品都很排斥，現在每天吃藥吃到「會故意忘記」，也因心臟跳動依舊不太穩定，時而「噠噠噠」、時而「咚咚咚」像打鼓，周一回診後醫生還是開了兩個月的藥，她只能乖乖聽醫生的話。

她表示，現在只能要求自己不要想東想西、不要太忙，「但要等《加油喜事》6、7月拍完，華視《勇氣家族》也要拍到5月，幸好有此症狀後，大家都不敢讓我那麼辛苦」，她說《加油喜事》一開始她的戲分真的太多了，每天早上5點半起床拍到晚上8點多，又要從坪林、林口開車回家，忙到根本時間休息，所以後來拜託製作人戲寫少一點，上次編劇已寫她離家出走，「不然這次說我和秋月（王彩樺）去韓國整形好了！」

陳亞蘭說，之前看王彩樺照片拍得很漂亮，問她妝怎麼化起來那麼美，「她馬上給我一個醫生的電話！但我沒有要整形，只是要問化妝品啦！」透露自己因為怕痛，完全無法做醫美，很久之前做過脈衝光，結果只聽到電光火石聲音、聞到「臭火乾」汗毛燒焦味，就說「我要起來了」，因為她是怕痛怕到連針灸都會痛哭的人，坦言自己耐痛度真的很低，「我可以吃苦，但不耐痛，痛是我的罩門」。