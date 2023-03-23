瑞士信貸銀行（Credit Suisse）發行的約新台幣5,300億元額外第一類資本債(AT1)變壁紙，國內受災戶破百！金管會23日公布最新統計，5家銀行財管客戶共有77戶（含公司與個人戶）投資16億元、6家券商的103位客戶透過複委託投資了2.1億元，即約180戶客戶（未歸戶）、總金額達18.1億元都成壁紙，另外，境外基金有37檔踩到AT1金額達23.32億元，但這37檔投資比重都未達1％。

金管會再度清查瑞士信貸曝險部位，截至今年2月底銀行業、保險業、證券自營部位都沒踩到AT1債券，但共有5家國銀、共77戶持有16億元AT1債券，而券商客戶與境外基金踩雷狀況也陸續清查到。

銀行局副局長林志吉指出，各銀行是否要替投資人跨海求償，需由各銀行自己徵詢當地法令、尋求法令協助，由銀行自行處理，就目前來看，尚未有客訴發生，後續金管會也會了解各銀行是否有銷售疏失。金管會去年11月14日就發函要求銀行針對瑞信等有重大議題的公司進行控管，要主動關懷客戶、推介時要做好KYC、KYP，額度、集中度也要控管，以防客戶集中投資。

券商部分，證期局副局長張子敏指出，至今年2月底，共有6家券商、幫103位專業投資人透過複委託投資瑞士信貸AT1債券、共2.1億元，占複委託庫存0.03％，目前也尚未有客訴發生。

至於基金部分，截至今2月底，投信基金沒有投資AT1，境外基金有37檔、23.32億元投資AT1債券，占國人持有部位0.066％，但這37檔持有AT1債券的比重都沒超過1％，即對該檔基金淨值影響有限。