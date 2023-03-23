電動車巨頭Tesla去年底起調降在上海超級工廠生產的汽車價格，部分車型較歐美市場砍價一半，繼而引發中國大陸汽車市場價格戰。據統計，對岸已有逾30家汽車生產商下調車價，多地更有Tesla車主抗議表達不滿。

彭博分析，小鵬(09868.HK)和蔚來(09866.HK)、全球最大汽車生產商之一的福斯汽車和平治等，提供優惠幅度最高達7萬人民幣。福特的Mach-E電動SUV的售價起點低至20.99萬元人民幣，亦比美國市場便宜三分之一。比亞迪(01211.HK)的市值較過去一個月減少180億美元。

有地方政府拿錢補貼本地生產的汽車，如湖北省聯合東風集團(00489.HK)就雪鐵龍C6車型的價格，提供最高9萬人民幣優惠，價格跌近4成。摩根士丹利預告，未來比亞迪亦有能力實施一輪降價，延續Tesla的舉動，同時留意到蔚來、小鵬和理想汽車(02015.HK)的資產負債表，仍然足夠在未來18個月自給自足。

中國大陸汽車市場的戰略諮詢公司董事總經理Jochen Siebert表示，Tesla有數十億美元可以在價格戰中消耗，但其他公司沒有，已破壞了中國大陸汽車市場部分結構。蔚來汽車首席財務官奉瑋昨日接受電視訪問時亦稱，隨著電動車日益普及，中國大陸汽車市場將經歷大洗牌，預期在價格戰之後，行業預計將經歷一些深度整合，而市場有共識認為，目前中國大陸市場存在過多車企。

中國汽車工業協會昨日呼籲結束價格戰，價格戰不會長久，物有所值是永恆的商業法則，汽車行業應盡快回歸正常秩序，確保健康發展。