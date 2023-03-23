有「人類最強Body」美名的前AV女優沖田杏梨，擁有漂亮臉蛋加上L級傲人上圍，曾是AV界的傳奇人物，更為了巨乳投保1億日圓，造成轟動。36歲的沖田杏梨退役後令許多粉絲感到惋惜，沒想到3月初她以女團「BLACK DIAMOND」成員出道，站C位形象照視覺太震撼。

日本唱跳女團「BLACK DIAMOND」日前正式出道，5位成員有4名是現役AV女優，分別是Mary（橘瑪麗）、Aris（乙愛麗絲）、LV（佐山愛）、Miro（百咲未色），另外一名就是有「人類最強Body」稱號的前AV女優沖田杏梨，她以Anri這個新名字轉型女偶像。

在沖田杏梨IG上也能看到「BLACK DIAMOND」形象照，36歲的她魅力一點不輸其他4人，霸氣站在C位證明自己，5人穿著打扮都完美展現個人身材優勢，尤其是沖田杏梨的L罩杯誇張身材，讓照片顯得特別震撼。網友們看到沖田杏梨新身分都很驚喜，紛紛表示期待看到她唱跳，「絕對晃暈全場」。

沖田杏梨原來是AV界呼風喚雨的人物，在2016年宣布引退，並在隔年12月底結婚，還生下愛的結晶升格當人母，而她也決定下架所有成人影片，讓廣大粉絲心碎又崩潰。