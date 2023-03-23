啟弘是在2016年由生技中心在經濟部技術處科專支持所衍生成立的新創事業，為台灣第一家提供生技藥品生物安全檢測的專業CRO（委託研究開發）公司。隨著逐步擴大營運規模，啟弘2022營收已突破2.5億元，EPS達0.88元，預計2023年5月登錄興櫃。

有鑑於全球細胞與基因治療迅速發展，啟弘已在2019年建置符合GMP規範的先導工廠，對外提供GMP等級的細胞庫、病毒載體代工製造服務。2022年更募得台幣8億元以上資金，啟動竹北商業用量產廠的建廠計畫，擴建二條腺病毒載體產線，預計2024年完工即可投產，進軍全球病毒載體供應鏈。

生技中心表示，啟弘是全台灣唯一及亞洲少數擁有病毒載體製造及檢驗能力的公司。此次與日本帝人株式會社集團簽約，形成跨國策略聯盟聯手強攻細胞及基因治療的日本市場。

雙方聯手後，帝人將專注於細胞產品發展及製造，啟弘負責病毒載體的製造與檢驗，雙方未來將以專業優勢互補進行合作，瞄準日本細胞/基因治療CDMO市場，預估2025年日本市場約為300億日幣（約2.1億美元）。

另外，帝人也將進駐於MITSUI LINK-Lab生技園區的細胞製造中心，打造在東京附近第一個細胞及基因治療的研發聚落，附近有日本國家癌症中心（National Cancer Center）， 千葉大學（Chiba University），東京大學（Tokyo University at Kashiwa），啟弘也將在此研發聚落，成為病毒載體供應鏈的一環。

帝人株式會社集團，是日本超過100年的企業，年營業額超過台幣2,000億，員工人數超過20,000人。該集團2021年由Fujifilm手中收購J-TEC.。

根據Grand View Research, Inc.研究報告，截至2022年為止，全球已有535種細胞及基因治療等先進療法產品進入人體臨床試驗，勢必帶動先進治療產品的供應鏈需求成長，估計到2030年，全球細胞與基因治療等先進療法CDMO市場預計將達到188億美元，2023年到2030年之複合年成長率可達18.8％。