近日有桃園民眾通報，有一隻約110公分高的狒狒在大街上亂竄，雖桃市府農業局派員追蹤，但仍尚未捕獲，截至今（23日）傍晚為止，最後通報出沒地點為66快速道路的新屋段。對此，林務局也發文示警，在路上遇到狒狒時，有4種行為千萬不要做，若手上有食物也要立刻放下，並緩慢離去。

林務局傍晚在臉書發文表示，若遇到狒狒有4種行為要當心，否則可能會激怒對方，包括：眼神對視、尖叫、轉過身奔跑，以及露齒微笑，因為露齒對狒狒來說具有威嚇的意味。除此之外，若手上拿著食物最好立刻放下，緩慢地離開現場，並立即撥打1999通報當地縣市政府。

至於該如何確定遇上的是狒狒而不是台灣獼猴？林務局直說：「看臉與身形就對了」，因為目前逃逸的狒狒臉部為黑色，身體黑色的面積也較廣，且身形魁梧；反觀台灣獼猴臉部則是粉膚色，具淡灰色的毛髮與圓潤的身形，兩者差異甚大。林務局示警，狒狒為靈長類中較具攻擊性的物種，有銳利犬齒，提醒民眾小心為妙。

林務局指出，依據野生動物保育法規定，狒狒屬保育類野生動物，一般人禁止持有或飼養，僅學術研究機構或合法立案動物園基於學術研究或教育目的，並經主管機關許可，才能輸入、持有、飼養及繁殖。