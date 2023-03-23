金門機場因濃霧影響開開關關，民眾緊盯螢幕查看航班資訊，內心也跟著七上八下。(于家麒攝)

今天機場能見度達到起降標準，除上午2個航班因低雲取消，其餘班機起降正常，民眾開心排隊劃位。(于家麒攝)

今天午後3點多航班甚至出現「尚有空位」，滯留旅客也都已順利登機返台。(于家麒攝)

受西南氣流影響，金門地區接連2日上午都被濃霧籠罩，昨(22)日更因能見度不足，尚義機場數度開開關關，15航班被迫取消，近千位旅客行程受阻滯留金門；今(23)日清晨濃霧再次攪局，所幸太陽露臉後雲霧漸散，僅2航班因雲層過低看不到跑道只能折返台灣，其餘班機都還算正常起降，午後3點北、中、南多航班甚至「尚有空位」，滯留旅客也都已順利返台。

金門氣象站指出，受西南氣流所帶來的豐沛水氣，金門地區昨起接連2天都是比較容易有低雲或濃霧籠罩影響能見度的情況，預計明(24)日下半天風向轉成東北風，到時霧氣消散情況才會好轉，也提醒明早要搭機的旅客隨時注意航班資訊。

據了解，昨天金門機場因能見度不佳關場，上午班機全部取消，直至下午2時15分後才恢復正常起降，至少近千名旅客滯留金門，航空公司也貼心協助安排改訂今日班機希望旅客可以盡快返台；而今天雖然持續霧氣籠罩，不過機場能見度達到起降標準，除上午2個航班因低雲取消，其餘班機起降正常，昨天受影響的近千名旅客都在下午3時30分以前疏運完畢。

一位金門籍的張小姐，原本昨天與親友要搭機赴台，開心參加馬來西亞的檳城之旅，沒想到被突來的濃霧打亂行程，原定預定的航班被迫取消，苦等整日也依然補不上位無法赴台，只能緊急聯絡旅行社更改行程；所幸今天撥雲見日，順利劃位登機，準備開始迎接美好的假期。

金門航空站主任洪念慈表示，今天上午雖仍有霧氣，但已達到機場起降標準，除8時與9時30分各1班自台北與台南起飛班機因雲層太低無法降落而返航，以致取消2個航班，其餘班機都正常起降，加上立榮航空加開1 班放大機型的加班機協助疏運，昨天滯留機場的旅客都已在下午完成疏運，順利返回工作崗位。