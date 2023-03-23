你還不到60歲，步履穩健，但邊走路邊說話有困難？小心了，這可能是大腦健康退化的徵兆。哈佛大學最新研究顯示，邊走邊動腦這種「多工處理」能力可能從55歲就開始衰退，比一般大眾認為「老年之始」65歲早了10年之多，應謹防跌倒與受傷這類問題提早出現。研究人員也認為這可能是失智的警兆。

美國哈佛醫學院與希伯來安養中心（Hebrew SeniorLife）上周發表於《刺胳針健康長壽》（The Lancet Healthy Longevity）期刊的研究成果指，認知能力的變化會導致人們沒辦法邊走路邊從事動腦活動，例如說話、判讀號誌、做決定，這種退化很可能在55歲就發生，而非65歲之後。研究報告強調，這方面的運作情況應該「從中年就開始固定檢查」。

主持這項研究的研究員周鈞宏（Junhong Zhou，譯音）說，2018年5月5日至2020年7月7日，研究團隊在西班牙找了996名40歲至64歲、身體健康的社區居民加入「巴塞隆納大腦健康新議」（Barcelona Brain Health Initiative，BBHI）研究，其中342名男性、298名女性完成為期24天的行走與認知評估。

科學家說，邊走邊動腦的能力不一定會隨年齡增長而退化，有些老人邊走路邊說話毫無問題。（圖／Shutterstock）

受試者在一般平靜情況下能夠平穩行走，但在必須邊走邊心算的時候，研究人員觀察到，受試者的步履出現微小但重要的變化，這些受試者甚至尚未步入傳統定義的「老年」。

周鈞生說，從神經學與老化的角度而言，邊走路邊做另一件事情的能力好壞，這是大腦健康程度的重要指標。他指出，這項與年紀有關的退化徵兆提前在65歲之前出現，也許意味相關檢測要提前開始實施。

研究團隊認為，這種認知與記憶退化的情形，原因出在大腦額葉（frontal lobe）、海馬迴（hippocampus）萎縮，此外，大腦的傳導功能化學物質分泌隨年齡老化而減緩也有關聯。

研究人員也注意到一個好消息。60歲以上的受試者在接受上述測試時的表現，並不遜於50多歲甚至40多歲的受試者，這代表邊走路邊動腦的能力不一定會隨著年齡增長而消退，有些人甚至不受年齡因素影響。