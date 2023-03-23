許多癮君子抽菸後會亂丟菸蒂。一位男子近日決定親自撿拾這些垃圾，花1.5小時撿了800多根菸蒂，約佔他拿來當容器的5公升礦泉水瓶8成高，貼文一出引發熱議，還釣出許多癮君子怒轟，隨著禁止電子煙的《菸害防制法》新法上路，未來亂丟菸蒂的狀況可能越來越多，「紙菸不禁，禁那殺X電子煙」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他嘗試撿拾路邊菸蒂，花1.5小時撿了800多根，「蹲下與彎腰至少5-600次，隔天直接躺床一整天」；另外經過他統計菸蒂品牌後，前三名分別是七星、峰、雲斯頓。

男子花1.5小時在路上撿拾800多根菸蒂。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「好人一生平安」、「抽菸的人絕大多數都會隨地丟菸頭，超垃圾」、「真心覺得，抽完不亂丟菸蒂，比戒菸成功者還稀有」、「看完你的照片之後我覺得我以後再也不會亂丟煙蒂了…」、「台灣菸蒂真的無解，地上都是」、「謝謝你，撿菸屁超人」、「真正製造垃圾的果然是人類…辛苦了」。

另外也有癮君子怒批新上路的《菸害防制法》，「紙菸不禁，禁那殺X電子煙」、「然後政府不禁會產生大量垃圾的紙菸，去禁垃圾量少很多的電子煙」、「然後禁止電子煙，更加製造菸蒂垃圾」。

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